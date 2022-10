Ucraina | Zelensky “Grato a Draghi per il supporto costante e forte”

Feltri è stanco: "è come Putin, non vuole la pace. Hanno torto entrambi" La parte ... E l'è oggi forse la seconda potenza militare convenzionale d'Europa'. Feltri smonta la trovata di ...... il secondo dell'idea che anche Volodymyrdebba fare un passo indietro. 'Putin è un ... perché significa indebolire l'e l'Europa'. "Giorgia Meloni fa bene": clamoroso ma vero, cosa esce ...ROMA (ITALPRESS) – “Durante la telefonata con il Primo Ministro italiano Mario Draghi, ho parlato delle conseguenze del terrore ...Non si può discutere sotto le bombe, ma chi ha la fortuna di non subire in prima persona le azioni militari deve imparare a riflettere, senza ...