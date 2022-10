Spia russa ai massimi livelli in Germania | fatto fuori Un incubo | chi è quest' uomo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022) Taccagneria ed egoismo. Sarebberoe le ragioni apparenti per cui da alcuni mesi laci va con i piedi di piombo quando si tratta di inviare aiuti militari a Kiev oppure di accordarsi con i partner europei sull'imporre un price cap al gas naturale estratto in Russia. È vero che Berlino non consegna materiale bellico direttamente alle forze armate ucraine ma preferisce che a farlo siano altri Paesi, come per esempio la Grecia, che dispongono di vecchie armi di fabbricazione sovietica e che laa sua volta rimpiazza con materiale più moderno. Ed è parimenti vero che sul price cap invocato da Mario Draghi fin da maggio il governo di Olaf Scholz non ha voluto sentire ragioni fino a fine agosto, quando cioè i serbatoi di gas russo si sono riempiti per la prima volta. La ragione profonda dio ...