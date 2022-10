Quel ‘maledetto’ sorriso che alleggerisce i problemi della Salernitana

Leggi su anteprima24

"Sorriso maledetto…". Alzi la mano chi non conosce uno dei meme più famosi del web. In '13 reason why', serie tv amatissima dal pubblico giovanile (e non solo), la protagonista Hannah Baker si innamora a prima vista di Justin. Il momento è reso celebre da un fotogramma che viene quotidianamente decontestualizzato, reso ironico, enfatizzato e talvolta trasferito a vicende che nulla hanno a che fare con l'amore. Ma cos'è il calcio se non amore, in fondo? Chiedere a Davide Nicola, il cui debole per Boulaye Dia è sotto gli occhi di tutti. E' c'è da comprenderlo. Il senegalese anche domenica, in una partita giocata da subentrato e a mezzo servizio, ha tolto le castagne da un fuoco roventissimo. Ai granata la vittoria mancava da ormai cinque turni (momento, ...