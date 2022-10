Psg nel caos | Mbappé chiede la cessione | possibili altri due addii

... McKennie; Di Maria, Vlahovic Dopo il primo succcessogirone di , la Juventus si presenta allo stadio Sammy Ofer per riaprire la corsa al secondo posto, nella speranza che dalla sfida trae ...Le due squadre sono inseriteGruppo H . La squadra Allegri é uscita sconfitta per 2 - 1 dal campo del, ha perso in casa 1 - 2 contro il Benfica e ha ritrovato la vittoria contro gli ...Kilian Mbappè contratto: il calciatore transalpino non è contento. Ha rinnovato fino al 2025 questa estate ma non è contento.Ancora infortunato Di Maria: è successo questa sera ad Haifa in Champions League, nel primo tempo. Le condizioni dell'argentino.