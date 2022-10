Prorogare l’ora solare al 30 novembre | Nicola Caputo firma l’appello su Lancet

Leggi su ildenaro

(Di martedì 11 ottobre 2022) È stato appena pubblicato sulla rivistaRegional Heath Europeal Governo lanciato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) insieme ai rappresentanti delle istituzioni, tra questi l’assessore regionale della Campania, e della società civile, corredato da 55.000 sottoscrizioni di cittadini raccolte in una sola settimana grazie ad una petizione sul sito change.org, finalizzato alegale in Italia. “Risale al 2018 l’approvazione della prima proposta di direttiva europea per l’abrogazione del doppio cambio orario annuale che avrebbe dovuto trovare una sintesi con i singoli Stati UE entro il 2021. La pandemia – spiega l’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania ed ex europarlamentare...