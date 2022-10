MotoGP | GP Australia 2022 | diretta TV e streaming di Phillip Island

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dopo una settimana di pausa, il Mondiale disi sposta nella splendida ‘Terra dei Canguri’ dove, il prossimo weekend 14-16 ottobre, andrà in scena l’attesissimo Gran Premio di. Lo scorso appuntamento, che si è disputato in Thailandia ha visto trionfare un ottimo Miguel Oliveira su KTM seguito da Jack Miller e Pecco Bagnaia, entrambi su Ducati ufficiale. Ad oggi, tra i primi tre posti della classifica generale piloti troviamoal comando Fabio Quartararo (Yamaha) con 219 punti, subito alle spalle c’è Francesco Bagnaia con 217 punti e Aleix Espargaro (Aprilia) con 199 punti. Detto ciò, andiamo a vedere quali i principali dettagli sugli orati, sul programma e dove vedere laTV edella tappana. Iniziamo con alcune informazioni tecniche ...

L'ultimo tempo record , per quanto riguarda la, è stato ottenuto da Marc Marquez (su Honda) nell'ottobre del 2013, fermando il cronometro su 1'28"108. Il Gran Premio di2022 , che ...Adesso fino alla fine del campionato, ci attendono altre tre gare importantissime e la doppietta- Malesia sarà certamente interessante. Per me sarà la prima volta con laa Phillip ...Il giapponese, dopo la Thailandia, fuori anche a Philip Island per infortunio alla mano: al suo posto Nagashima ...MotoGP GP Australia Repsol Honda - Marc Marquez arriva in Australia con l'obiettivo di continuare il trend positivo visto nei Gran Premi di Motegi e Buriram. Il #93 del Repsol Honda Team continuerà a ...