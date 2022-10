Milan | Pioli | «Giusto aspettarsi prestazioni importanti da Leao»

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il tecnico dei rossoneri ha parlato in vista della prossima sfida di Champions League contro il Chelsea di Potter Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset in vista della prossima sfida di Champions League contro il Chelsea. Le sue dichiarazioni. LA PARTITA – «Se commetti determinati errori hai grandi avversari con grande qualità che ne approfittano. Il livello tecnico e di scelte, di compattezza di squadra e di gestione di determinate situazioni deve essere di alto livello».– «Continua a essere il nostro giocatore importante per la nostra fase offensiva ed è determinante. Abbiamo giocato solo tre partite in Champions ma èda un giocatore con le sue qualità e il suo ...

MILANO - Dopo la grande vittoria in campionato ottenuta contro la Juventus, ilsi rituffa nella Champions League. Gli uomini diospiteranno il Chelsea , per riscattare la sconfitta rimediata allo Stanford Bridge sette giorni fa. "È fantastico giocare davanti ai ......in questo inizio di Serie A ha confermato di avere le potenzialità ed i numeri per far vincere alaltri trofei. L'asse di sinistra con Hernandez è il più sfruttato nel gioco di mistere ...Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset in vista della prossima sfida di Champions League contro il Chelsea. Le sue dichiarazioni. LA PARTITA – «Se commetti ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...