La rinascita di Alex Meret | trattato come uno scarto | oggi è uno dei segreti del Napoli vincente

(Di martedì 11 ottobre 2022) A soli dieci giorni dalla chiusura del calciomercato estivo ilera in crisi nera, o meglio era in una di quelle crisi supposte. Erano andati via il miglior calciatore della rosa ancora nel suo prime, Koulibaly, un campione d’Europa con l’Italia, Insigne e l’idolo dei tifosi, Mertens. Chi era arrivato invece era completamente sconosciuto e non offriva nessuna garanzia: Kim Min-jae, Olivera e Kvaratskhelia. I tifosi erano già in rivolta contro la proprietà. Gli ultimi dieci giorni di mercato regalano a Spalletti Raspadori, Simeone e Ndombele, calciatori che raffreddano un po’ l’ambiente, facendolo almeno iniziare a sperare, ma resta la grana più grossa di tutte, il caso che ha tenuto banco un’estate intera: senza Ospina, anche lui andato via, chi sarà il nuovo portiere del? Sempre ad agosto era arrivato un nuovo portiere, Salvatore Sirigu, ...

