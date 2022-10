La e-mail firmata Netflix è una truffa | non apritela per nessun motivo

(Di martedì 11 ottobre 2022) Problema in vista per gli utenti e gli abbonati di. Potreste essere raggiunti da una comunicazione che porta soltanto grossi guaicome al solito è un colosso dello streaming seguito da milioni di utenti in tutto il mondo. Il suo apparato ha rivoluzionato il modo di vedere e vivere la televisione, visti gli L'articolo proviene da Inews24.it.

Il Meridiano News

... quelle contenute nel frontespizio del modello di comunicazione : recapiti (e -e telefono); ... Basterà trasmettere una notadigitalmente o con firma autografa (allegando in quest'ultimo ...Per contatti: Crisalide,unaletturaprivata@gmail.com ; Casa Scaparone, strada Scaparoni 45, ad Alba, tel. 0173/33946, info@casascaparone.it , @casascaparone. Truffe online, l'avvertimento dell'Inps: "Attenzione a questa mail firmata a nostro nome" Problema in vista per gli utenti e gli abbonati di Netflix. Potreste essere raggiunti da una comunicazione che porta soltanto grossi guai ...