Hellas Verona | ora è ufficiale | esonerato Gabriele Cioffi

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dopo la nona giornata di campionato arriva il quarto esonero della stagione di Serie A 2022/2023. Dopo Mihajlovic, Stroppa e Giampaolo è il turno di, sollevato dall’incarico di allenatore dell’. L’ex Udinese, arrivato in estate alla guida degli scaligeri, paga un pessimo inizio in cui ha collezionato una sola vittoria a fronte di due pareggi e ben sei sconfitte. Il cambio in panchina giunge in seguito al 2-1 subito dalla Salernitana nel recupero, la quarta partita di fila conclusa con zero punti conquistati. SportFace.

