Casal di Principe | carabinieri trovano cammello in un terreno

(Di martedì 11 ottobre 2022) Unplacidamente adagiato in unagricolo. Non siamo tra le dune di sabbia d’oriente ma in un fondo rustico didi, provincia di Caserta. Qui idella locale stazione, assieme al personale dell’Asl di Caserta e dell’Ufficio Tecnico del Comune didi, hanno scoperto il fondo agricolo dove L'articolo proviene da Inews24.it.

di, nel Casertano, i carabinieri hanno denunciato un uomo di 43 anni ritenuto responsabile di maltrattamento di animali, ricettazione e abuso edilizio. L'uomo, come è emerso da un ...- - > Nel corso del pomeriggio di ieri, adi(Caserta), i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un quarantatreenne ritenuto responsabile di maltrattamento di animali, ricettazione e abuso edilizio.11:40:54 Nel corso del pomeriggio di ieri in Casal di Principe, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un quarantatreenne ritenuto responsabile di maltrattamento di ani ...A Casal di Principe (Caserta), nel pomeriggio di lunedì 10 ottobre, i carabinieri hanno denunciato un 43enne per maltrattamento di animali, ricettazione e ...