Tragedia a Salerno | recuperato il cadavere di un uomo di 61 anni

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– I vigili del fuoco del Comando disono intervenuti in via Benedetto Croce per recuperare ildi un. La sala operativa – dando seguito a una segnalazione – ha inviato sul luogo la squadra del distaccamento città con il supporto dei reparti speciali Speleo Alpino Fluviali. Il personale giunto sul posto, dopo aver effettuato una discesa su corda, ha constatato che vi era il corpo esanime di undi 61. Infine dopo aver informato l’autorità giudiziaria si è provveduto al recupero della salma. L'articolo proviene da Anteprima24.it.