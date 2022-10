Samsung Galaxy Z Flip4 5G e Fold4 5G calano ancora con queste nuove offerte

Tuttavia, non sono le uniche allettanti offerte del periodo: da Trony c'èS22+ in sconto a meno di 1.000 euro ! Nel contesto del volantino 'Sconti Epici' lanciato da Trony e ......raggiungere solo il 50% circa del suo obiettivo di vendere 15 milioni diZ Fold 4 eZ ... Sebbene sia possibile indicare diversi fattori per i problemi chesta affrontando, come la ...Tuttavia, non sono le uniche allettanti offerte del periodo: da Trony c’è Samsung Galaxy S22+ in sconto a meno di 1.000 euro! Nel contesto del volantino “Sconti Epici” lanciato da Trony e ...Pare che Samsung Galaxy S23 avrà una batteria da 3.900 mAh di capacità tipica: lo sostiene il leaker cinese Digital Chat Station sul social locale Weibo. Se sarà vero, si tratterà di un discreto upgra ...