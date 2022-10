Roma | Karsdorp torna a disposizione di Mourinho | l’olandese è completamente recuperato

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 ottobre 2022) In attesa di capire la reale entità dell’infortunio di Paulo Dybala, il tecnico della, Josè, ritrova un elemento molto importante per le fasce come Rick. L’esterno olandese, infatti, èto ad allenarsi in gruppo con il resto dei compagni, che hanno sostenuto una seduta pomeridiana in vista della sfida di Europa League contro il Betis Siviglia. Con Celik ai box,ritrova una pedina di livello sulla corsia di destra. Nella gara di giovedì, vista l’assenza di Dybala, l’allenatore portoghese, si affiderà a Nicolò Zaniolo e Tammy Abraham, che non hanno ancora inciso molto in questo avvio di stagione. In difesa può esserci spazio per Marash Kumbulla: “Bellore in campo, testa alla prossima”, ha scritto il difensore albanese che non giocava una gara ...