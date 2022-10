Paolo Bonolis | le parole del conduttore sulla moglie | “… in casa a volte ha creato problemi”

(Di lunedì 10 ottobre 2022)e l’annuncioche lascia senzai fan: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli della vicenda Uno dei conduttori che con la sua ironia, professionalità e talento, nel corso degli anni si è aggiudicato uno dei posti più importanti della televisione, sempre più apprezzato dal pubblico: parliamo proprio di lui,. Un uomo vero e sincero che ha condotto programmi di successo come Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan, Avanti un altro, Urka e Bim Bum Bam. Di recente, in una intervista ha espresso la sua opinione su sua. curiosità (foto web)Una persona sempre pronta e preparata nello show chiamato spettacolo, capace di valorizzare e ironizzare circa i temi più caldi della società moderna. Il ...

Nel salotto di Verissimo il conduttore ha ricordato il disturbo dell'apparato fonatorio che aveva da ragazzino e si sbottonato sulla moglie Sonia Bruganelli. Ancora una voltatorna in ...Ieri, per esempio,ha rivelato i suoi rapporti con Sonia Bruganelli, sua moglie .Scopriamo meglio insieme chi è la nota Cristina Quaranta ora attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2022 di Signorini ...Paolo Bonolis racconta chi è Antonella Clerici dopo un messaggio ricevuto a Verissimo Ospite a Verissimo Paolo Bonolis, una delle sue rare interviste ma come sempre per lui c’è… Leggi ...