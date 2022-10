(Di lunedì 10 ottobre 2022) Jasminesfiderà Martaal primo turno del torneo Wta 250 di(cemento). La tennista azzurra torna in campo dopo i quarti raggiunti due settimane fa a Parma e lo fa da sfavorita contro. La giocatrice ucraina si trova infatti più a suo agio su questa superficie ed inoltre ha dalla sua parte il recente precedente di Cincinnati, in cui s’impose in due set.proverà ovviamente a giocarsi le sue carte e non partirà assolutamente spacciata in partenza. Per battere una giocatrice ostica come, tuttavia, servirà una prestazione di livello molto alto. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(lunedì 10 ottobre). Le ...

SPORTFACE.IT

...00 - Gracheva vs Bonaventure a seguire - Korpatsch vs Yastremsa a seguire - (8) Bondar vs Avanesyan a seguire - (3) Bogdan vs Niemeier a seguire -vs (6CAMPO 1 Ore 11:00 - Rakhimova/...Bronzetti è stata più fortunata nel sorteggio, avendo pescato la britannica Harriet Dart (26 anni, n.96), mentreaffronterà l'ucraina Marta(20 anno, n.56) che sarà testa di serie n.6 ... Paolini-Kostyuk in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Cluj-Napoca 2022 Ecco il programma, gli orari e l'ordine di gioco di lunedì 10 ottobre per il Wta 250 di Cluj-Napoca 2022. In campo Jasmine Paolini.In Romania wild card per Bouchard che pesca Kalinina, Krejcikova prima testa di serie affronta Galfi. Due italiane al via ...