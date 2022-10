Palermo | Corini rischia? Qual è l’idea della società in questo momento

(Di lunedì 10 ottobre 2022), a rischio la panchina di mister? Lasta seguendo una linea precisa: eccoè il pensiero Come riferito da Tuttosport, i recenti risultati delhanno messo in dubbio la posizione futura del tecnico Eugenio. In casa rosanero girano voci di una fiducia confermata da parte, che vuole attendere una possibile svolta, ma solamente perche altro tempo. Se la situazione dovesse precipitare sarebbe infatti difficile vedere ancora l’ex centrocampista alla guida del club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

, a rischio la panchina di misterLa società sta seguendo una linea precisa: ecco qual è il pensiero Come riferito da Tuttosport, i recenti risultati delhanno messo in dubbio ...... secondo peggior attacco di B e quart'ultima posizione in classifica: il bilancio delnei ... Per Eugenioi prossimi impegni saranno decisivi. Già sabato al Barbera l'ex regista si ...Tre sconfitte consecutive, quattro nelle ultime cinque uscite di campionato. Il Palermo attraverso un periodo difficile ma al momento Eugenio Corini non.Sette punti, secondo peggior attacco di B e quart'ultima posizione in classifica: il bilancio del Palermo nei primi otto turni di campionato non è certo felice. Dai siciliani, pur sempre neopromossi m ...