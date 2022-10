“Paga o ti faccio scendere” E l’immigrato si toglie i pantaloni in treno

(Di lunedì 10 ottobre 2022) È la nuova quotidianità dei treni regionali italiani: disordini, urla, molestie, scippi. Nei viaggi delle prime ore del mattino, nonché dalle 17 in poi, comincia ala paura tra chi, lavoratori ed universitari, utilizza il servizio pubblico per tornare presso le proprie abitazioni. Questa è la volta della tratta Cremona-Brescia, dove due robusti e giovani immigrati, suldelle 8.24, sono stati bloccati dal controllore perché non muniti di biglietto. La storia ci è stata raccontata da una nostra commensale, pendolare dal lunedì al venerdì proprio su quella tratta, che ci spiega come siano pochi gli addetti alla sicurezza così coraggiosi dal chiedere il biglietto ai migranti, proprio per paura che la situazione possa sfuggire di mano, che possano anche ricorrere alla violenza ...

La Gazzetta di Mantova

