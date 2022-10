Mobilize - Al Salone di Parigi con tante novità e l' erede della Twizy

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 10 ottobre 2022)sarà protagonista deldicon numerosesia dal punto di vista del prodotto, sia per quanto riguarda i servizi e la strategia. Il brandRenault avrà un peso sempre più impore seguirà un approccio dirompente sul mercato, non vendendo veicoli ai clienti ma offrendo esclusivamente dei piani per il loro utilizzo. Adebutteranno i quadricicli Duo e Bento, che saranno proposti sul mercato tra il 2023 e il 2024. Saranno inoltre presentati le concept Solo e Ileo e verrà svelata la strategia per la ricarica dei veicoli con laPowerBox e il networkFast Charge. Infine, è attesa la presentazione del pacchetto Driver Solutions dedicato ai programmi di ride-hailing ...