Mille Miglia 2023 - La Freccia Rossa torna a giugno con un giorno in più di gara

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 10 ottobre 2022)la 1000, con una grande novità: l'edizionevedrà le vetture dellaimpegnate per ben cinque giorni, uno in più dei consueti quattro, dal 13 al 17. Il percorso, come sempre, si articolerà lungo la direttrice Brescia-Roma-Brescia, ma con diverse interessanti variazioni, tra cui alcuni passaggi in luoghi emblematici per la nostra Aeronautica Militare, che proprio nelfesteggerà i 100 anni. Verso Sud. Il lago di Garda, Verona, Ferrara, Lugo e Imola caratterizzeranno la prima giornata, con la consueta conclusione a Cervia-Milano Marittima. Ilseguente, dopo il transito a San Marino e nelle Marche (Senigallia, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno), le auto si dirigeranno alla volta di Roma, per la consueta ...