M5s si prende la piazza della pace e dal Pd nessun segnale

Locome un "segnale di buon auspicio". Ad accoglierlo ci sono gli assistenti parlamentari. ... Tra i volti nuovi c'è anche Raffaele De Rosa, eletto in Campania per il. "Un mondo nuovo per il ...Ora che il ruolo politico è cambiato, il leader delsi sente libero anche di mostrarsi in una ... Lei gliil volto tra le mani, lui chiude gli occhi mentre la bacia. Giuseppe Conte e Olivia ...L’AQUILA– “Finalmente, a distanza di due settimane dal voto, sono stati ufficializzati tutti gli eletti al Parlamento italiano. E, leggendo i nomi dei parlamentari abruzzesi, si capisce perfettamente ...ROMA – “ Finalmente, a distanza di due settimane dal voto, sono stati ufficializzati tutti gli eletti al Parlamento italiano. E, leggendo i nomi dei parlamentari abruzzesi, si capisce perfettamente co ...