Lukashenko in soccorso a Putin | schiererà le sue truppe a sostegno di Mosca nella regione “Nato e Ue vogliono colpirci | anche con l’atomica”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Gli oltre 200mila uomini mobilitati non sono bastati a Vladimira cambiare le sorti del conflitto, almeno per ora. A questi, inoltre, sono corrisposti molti più cittadini che, col timore di essere reclutati con la forza, sono fuggiti dal Paese. Ma il presidente russo, con ogni ipotesi di colloqui di pace a breve termine naufragata negli ultimi giorni, vuole cambiare il trend di una guerra che da mesi ormai lo vede indietreggiare. E per farlo ha deciso di allargare il conflitto coinvolgendo uno dei suoi alleati di ferro, il presidente bielorusso Aleksandr. Così il leader di Minsk, dopo aver convocato un incontro urgente con le forze armate e di sicurezza, ha annunciato chele sueal fianco di quelle russe “”. Una scelta, dice, legata a ...

