La frase di Bonucci è diventata una maledizione | la Juve non riesce più a battere il Milan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Lantus oggi guarda quella lavagna e ha paura del. Dopo la sconfitta rimediata dai bianconeri, battuti dalla squadra di Pioli 2 a 0 a San Siro, è tornata d’attualità quellapronunciata da Leonardoa maggio 2021. In panchina c’era Andrea Pirlo, lantus aveva appena perso ufficialmente il titolo di campione d’Italia, dopo 9 anni di dominio, interrotto dalla vittoria dello scudetto da parte dell’Inter. Nell’intervallo della gara contro ilnello spogliatoio disse: “Guardiamo questa c***o di lavagna, abbiamo paura del? Non può essere”. Quelle parole sono note perché furono immortalate dalle telecamere della serie Amazon All or Nothingntus. Ilvinse la partita per ...