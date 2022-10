Iran | dilagano le proteste nelle piazze Attacco hacker alla Tv di Stato

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Proseguono senza sosta, in, lea quasi un mese dmorte della 22enne Mahsa Amini. Nel mirino della repressione poliziesca sono soprattutto donne, studenti e giovani. Secondo il quotidiano inglese The Guardian, la polizia agli ordini del teocrazia dittatoriale islamica avrebbe compiuto una retata fra giovani studenti di una scuola in. In base a testimonianze citate dal giornale, le forze di sicurezza, giunte con dei furgoni senza targa, avrebbero arregli studenti portandoli via. Le autorità hanno inoltre chiuso tutte le scuole e gli istituti di istruzione superiore nel Kurdistaniano, la regione di cui era originaria Mahsa Amini. Sarebbero invece stati uccisi due membri delle forze di sicurezza, secondo quanto riportano i media statali. Foto AnsaLa ...

