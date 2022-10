Incidenti stradali - Nel 2021 nove vittime in monopattino e 220 in bicicletta

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La cosiddetta mobilità dolce anche nelha avuto il suo prezzo in: secondo i dati elaborati da Aci e Istat, sono stati registrati 2.101che hanno coinvolto monopattini con un totale di(più una persona investita), 15.771con biciclette con 207 morti e 691con bici elettriche con 13 decessi. A questi si sono aggiunti 16.180che hanno causato 471 morti tra i pedoni. Un tragico bilancio, che vede Roma come la città più pericolosa per i pedoni (50), seguita da Milano (con 20), Napoli e Torino (18 e 15); la provincia di Milano ha fatto registrare il maggior numero di decessi di ciclisti (10), mentre nella capitale sono state quattro lein ...