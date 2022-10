video.gazzetta.it

Alla nona giornata ilsi prende la testa solitaria della classifica di Serie A, la Roma fatica ma vince col Lecce, mentre la Juve si interroga ...'Mifare parte di questa produzione che da anni incanta i telespettatori - dice Napoleone - sul set, a, dove ho girato per cinque giorni, ho trovato una bellissima atmosfera, di ... Il Napoli entusiasma, la Roma no. Disastro Juve. Ganna l’erede di Nibali Eraldo Pecci parla del Napoli e di un possibile e complicatissimo sogno triplete: "In questo momento è la squadra da battere".I bianconeri non possono permettersi più passi falsi e, dopo le due sconfitte contro PSG […]. L’articolo Juventus, novità su Chiesa: il comunicato del club entusiasma i tifosi è apparso nella sua vers ...