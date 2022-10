Il ministro degli Esteri di Orban verso Mosca | ' Serve un immediato cessate il fuoco'

Sanità Informazione

'Con Luigi Di Maio abbiamo fatto contrabbando di vaccini'. A parlare è il premier albanese Edi Rama che chiama in causa direttamente il nostroEsteri. Rama e Di Maio hanno preso parte insieme a un evento organizzato a Bergamo e intitolato 'La cultura salverà il mondo'. Alla platea incredula Rama ha raccontato il retroscena che ...L'exdello Sviluppo Economico nell'ultimo governo di Silvio Berlusconi è indagato dalla ... Secondo l'accusainquirenti Romani, quando era a capo del Gruppo Parlamentare di Forza Italia , ... Tecnico o politico Il parere degli apicali della Sanità sul nuovo ministro Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...davanti al quasi ex ministro degli Esteri Di Maio, ha raccontato un retroscena inedito sui giorni cupi della prima ondata di Covid, quando i vaccini arrivavano a singhiozzo e centinaia di milioni di ...