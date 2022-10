“I governi passano | l' Italia resta” Il messaggio d' addio di Draghi al cdm

Leggi su iltempo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “Voglio ringraziare tutti voi per il lavoro che avete svolto in questo anno e mezzo”. Inizia così ildel premier Marionel suo intervento in Consiglio dei Ministri, l'ultimo prima dell'insediamento del nuovo governo di centrodestra. L'ex banchiere centrale ha rivolto parole al miele alla sua squadra di lavoro: “Avete fronteggiato una pandemia, una crisi economica, una crisi energetica, il ritorno della guerra in Europa. Avete organizzato la campagna vaccinale, scritto e avviato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato un numero enorme di misure di sostegno economicoDall'organizzazione dei vertici G20 al sostegno immediato e convinto all'Ucraina, avete reso l'protagonista in Europa e nel mondo”. “Il merito - ha proseguito ancora- è del vostro entusiasmo, della vostra ...