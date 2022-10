(Di lunedì 10 ottobre 2022)pensa al presente ma anche al futuro. Ilha annunciato oggi la firma di unper l’approvvigionamento di materie prime necessarie alla produzione di batterie per veicoli elettrici con l’australiana GME. Nello specifico, si tratta di prodotti realizzati nell’ambito del NiWest Nickel-Cobalt Project, un progetto di sviluppo avanzato sul, che consentirà la produzione di circa 90.000 tonnellate all’anno di solfato diper batterie, in Australia Occidentale. “Assicurarsi nuove fonti di approvvigionamento delle materie prime e la fornitura di batterie rafforzerà la value chain diper la produzione delle batterie destinate ai veicoli elettrici e, aspetto altrettanto ...

compie un altro passo avanti nel percorso per assicurarsi forniture stabili delle materie prime necessarie per le batterie delle auto elettriche. Ilguidato da Carlos Tavares ha ...A Piazza Affariarretra dello 0,6%, nel giorno in cui ilha annunciato di aver siglato un memorandum d'intesa non vincolante con Gme Resources Limited per la futura vendita di ampie ... Gruppo Stellantis e GME, memorandum d’intesa per l’acquisto di cobalto e nichel Stellantis compie un altro passo avanti nel percorso per assicurarsi forniture stabili delle materie prime necessarie per le batterie delle auto elettriche. Il gruppo guidato da Carlos Tavares ha ...Il gruppo automobilistico ha annunciato l'obiettivo di raggiungere entro il 2030 il 100% del mix di vendite di autovetture elettriche a batteria (Bev) in Europa e il 50% di auto e veicoli leggeri Bev ...