Gerardo Severino verso la pensione | una vita in Finanza

(Di lunedì 10 ottobre 2022) di Jacopo Tafuri Il Colonnello della Guardia di, esempio d impegno ed abnegazione al lavoro il prossimo 31 dicembre, per scadenza del mandato Ministeriale, è costretto a lasciare la Direzione del Museo Storico della Guardia di, dopo essere transitato, per raggiunti limiti di età, nell’Ausiliaria, alla fine dei suoi quasi quarantuno anni di onorato servizio. Vogliamo fare onore ad un militare che può essere portato, senza ombra di dubbio, ad esempio delle future generazioni di uomini delle Fiamme Gialle che, ci auguriamo, a lui vorranno ispirarsi, consci dello spirito di sacrificio, tenacia, serietà, onestà, preparazione, che l’ufficiale ha sempre dimostrato. Il Colonnello in tenuta grigia nasce il 26 ottobre nel 1961 a Castellabate e, ancora non ventenne, spinto dal suo carattere forte ...