Fiorentina Lazio 0-1 LIVE | la sblocca Vecino

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Al Franchi, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi si affrontanonel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Inizia il match al Franchi. 3? Grande occasione per lacon Jovic che calcia, Provedel in due tempi rischiando anche la papera. 11? GOL DELLAstacca su corner e porta in vantaggio la. Migliore in campo: A fine primo tempo PAGELLE0-0: il tabellino e i marcatori RETI: 11? ...