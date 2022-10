F1 | Christian Horner | “Fiduciosi di rientrare nel Budget Cap | sorpresi da eventuali violazioni”

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il giorno del giudizio. La FIA, in data odierna, dovrebbe pronunciarsi sul caso “Cap“, soprannominato anche da alcuni il “Cashgate“. Nei fatti, la Federazione Internazionale dell’Automobile prenderà una decisione su quanto è emerso negli ultimi giorni. La notizia è venuta fuori nel weekend del GP di Singapore di F1 e, secondo fonte autorevoli, Red Bull e Aston Martin avrebbero sforato il tetto di spesa imposto nel Mondiale dell’anno passato, con la scuderia di Milton Keynes ad andare oltre in maniera sensibile. Polemiche a non finire e da parte della squadra anglo-austriaca grande contrarietà per voci che il Team Principalha definito diffamatorie. Quest’oggi, quindi, sapremo in che modo verrà posta la parola fine alla vicenda. “Un processo lungo e complesso“, così nel suo ultimo comunicato la FIA aveva definito ...