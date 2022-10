Damascelli | il bel gioco e certe agevolazioni arbitrali confermano la crescita del Napoli

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Contro la Cremonese, ieri a Cremona, ilè andato in vantaggio per un gol di Politano dal dischetto. L’arbitro ha assegnato rigore per ildopo un fallo su Kvaratskhelia di un giocatore della Cremonese. Un rigore che ha scatenato le polemiche del tecnico della squadra di casa, Massimiliano Alvini, che ha parlato di un mezzo rigore concesso alla squadra di Spalletti, uno di quelli che, a inizio stagione, gli arbitri avevano ammonito di non fischiare mai. Anche l’ex arbitro Marelli, a Dazn, lo ha definito un “rigore leggero”. Mentre Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, questa mattina, non hanno esitazioni nello scrivere che, al di là delle apparenze, il rigore c’era eccome. Dell’episodio scrive anche Tony, su Il Giornale. Ma non si interroga sull’esistenza o meno del fallo che ha portato l’arbitro a ...

