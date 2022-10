Correa e Lukaku procedono con cautela | Inzaghi | un dubbio e un' idea verso Barcellona

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Penultimo allenamento per l'Inter ad Appiano Gentile prima della partenza per la Spagna e, di conseguenza, ulteriore test sul campo sia per i giocatori in fase di recupero che per l'allenatore, alle ...

Sul campo della Pinetina si sono per esempio visti Romelue Joaquin, ancora impegnati individualmente per un lavoro specializzato anche se per entrambi le possibilità di presenziare in ...... Onana; kriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanolu, Mkhitaryan, Dimarco; Deko, Lautaro Martínez Indisponibili : Brozovi (coscia), Cordaz (ginocchio),(coscia) In dubbio :(...L’argentino non prenderà parte alla trasferta di Barcellona, proprio come Lukaku, e prova a mettere nel mirino il match contro la squadra di Davide Nicola. Secondo quanto riportato da tuttosport.com, ...Infortunati 10^ giornata Serie A 2022/2023 – Con questo articolo vi forniremo gli aggiornamenti live e in tempo reale sugli infortunati della Serie A.