Bologna | Thiago Motta già in discussione | oggi incontra la dirigenza

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Dopo tre giornate e zero vittorie, la panchina diinizia già ad essere in pericolo a. E’ quanto riporta la Gazzetta dello Sport, secondo cui l’allenatore ex Spezia quest’avrà un incontro con ladei felsinei alle ore 15:00. Un semplice confronto, in cui però l’ad Fenucci, e i ds Sartori e Di Vaio cercheranno insieme al tecnico di uscire da questa situazione tutt’altro che facile. SportFace.

Commenta per primo Scoppia la contestazione in casa, frenato sul pareggio in casa con la Sampdoria sabato sera. Prima dell'allenamento di oggi ...dt Sartori e il ds Di Vaio) e il tecnico...Avvio turbolento perMotta al, dopo la contestazione di sabato arriva l'incontro con la dirigenza Avvio turbolento perMotta al, dopo la contestazione di sabato arriva l'incontro con la ...E’ fissata per martedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti della Sampdoria a Bogliasco, in vista del posticipo di lunedì 17 ottobre alle 18,30 contro la Roma e dopo il pareggio in rimonta per 1-1 ...La partita con la Sampdoria, che avrebbe potuto segnare un nuovo inizio per la stagione rossoblù è terminata in un pareggio che, oltre ad aggravare la situazione in classifica, porta con sé numerose p ...