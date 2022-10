Biden a Zelensky | vi daremo sistemi difesa aerea avanzati

Nel suo colloquio telefonico conha condannato gli attacchi missilistici della Russia in tutta l'Ucraina e ha espresso "le sue condoglianze alle famiglie di coloro che sono stati ...La Cina, intanto, si mostra sempre più insofferente nei confronti degli azzardi di ...Il presidente americano Joe Biden si è impegnato con il leader ucraino Volodymyr Zelensky "a continuare a fornire all'Ucraina il supporto necessario per difendersi, compresi sistemi avanzati di difesa ...«L'Ucraina non può essere intimidita. Ma solo ancora più unita. L’Ucraina non può essere fermata. Ma convinta ancora di più che i terroristi devono ...