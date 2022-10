Allegri e il k o della Juve | Cassano su Haaland e spunta Berlusconi | torna Audiogol

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ascoltacliccando qui sopra e segui la pagina di Gazzetta su Spotify! . Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo ...

... Marco Tardelli ha analizzato la stagione fin qui di basso livelloJuve . E ha attaccato ... L'ex calciatore bianconero è convinto che sia venuta a mancare la fiducia in Massimilianoda ...Nella garaquarta giornatafase a gironi di Champions League, la Jucve fa visita al Maccabi Haifa in Israele. I bianconeri possono ...12:14 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della gara contro il Maccabi Haifa. 10:53 - BREVE DISCORSO DI ALLEGRI - Prima di iniziare l'allenamento ...Nel giorno che avrebbe compiuto 40 anni, l'associazione in suo nome organizza partita benefica di minibasket per Alessio "Koeman" Allegri ...