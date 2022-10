Volley | Superlega 2022 23 | Perugia soffre ma batte Siena | Dirlic trascina Cisterna contro Taranto

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022) Continua la seconda giornata delladimaschile/23 con le partite pomeridiane della domenica. Vittorie perche,ndo rispettivamente, si lanciano in testa alla classifica del campionato in attesa del risultato della Lube Civitanova. Piuttosto agevole la vittoria della Topche super la Gioiella Prismacol punteggio di 3-0 (25-20, 25-16, 28-26). Il grande protagonista dell’inè l’opposto croato dei laziali Petar, scatenato dall’inizio alla fine di un match in cui ha marcato 24 punti con 21 attacchi a segno e 3 muri decisivi. Dopo due set in cui i pugliesi non sono sembrati in ...