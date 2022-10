Udinese Atalanta 0-2 LIVE | raddoppia Luis Muriel

(Di domenica 9 ottobre 2022) Alla Dacia Arena, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Dacia Arena si affrontanonel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23. È COMINCIATA3? Forte pressing da parte dell’. 7? KOOPMEINERS. L’olandese tenta il tiro dalla distanza, ma viene fischiata una punizione in suo favore per un fallo. 10?. Punizione alta sopra la traversa 15? Duello Okoli Beto con il nerazzurro che ha la meglio. 16?. Di poco il colombiamo vicino alla rete 23? OCCASIONEsi libera in area di rigore, ma si ...

Eppure stavolta l'arbitro Doveri dopo la rete segnata dall'inglese al 36' del primo tempo contro l', gol che ha regalato il vantaggio all', lo ha ammonito. La sorpresa di Lookman al ...Ma non è l'unico infortunato in Serie A, vediamo la situazione squadra per squadra coi relativi tempi di recupero BOLOGNA - SAMP LIVE(9giornata:) BERAT DJIMSITI (frattura ...Sorrisi, festeggiamenti, ma tanta perplessità alla Dacia Arena. L'Atalanta è andata in vantaggio contro l'Udinese grazie al gol di Lookman, costretto però a fare i conti con un'ammonizione curiosa.Sfida al vertice nella nona giornata di Serie A, ma le protagoniste non sono quelle attese a inizio stagione. Alla Dacia Arena si sfidano infatti l’Udinese, terza a 19 punti, e l’Atalanta in Leggi ...