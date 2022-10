Turchia | Pirlo affonda ancora | Karagumruk ko 5-4 col Fenerbahce | gol subito al 95?

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ildi Andreaè uscito sconfitto dall’ultimo match del campionato turco, per 5-4 sul campo del Fenerbache. La beffa più grande per l’ex tecnico della Juventus è arrivata al 95?, quando Batshuayi ha segnato il gol decisivo del sorpasso. Andreaappare così sempre più in bilico sulla panchina del club turco, terzultimo con soli 6 punti. SportFace.

