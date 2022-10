Tiramisù | caffè e cacao | mascarpone e fragole per farsi amare in tutto il mondo

Leggi su dilei

(Di domenica 9 ottobre 2022) Una volta erano spaghetti, espresso, pizza e mozzarella le parole italiane più conosciute al, ma un sondaggio della società Dante Alighieri ha svelato che da Johannesburg a Caracas, da Mosca a New York ancheè tra le parole della nostra lingua che anche all’estero vengono usate in quanto proprio il famoso e squisito dolce al cucchiaio è anche tra i piatti nostrani più amati Da un monitoraggio della Assolatte sul web, i maggiori estimatori dipare siano i cinesi con circa 14 milioni di pagine web dedicate, seguiti da giapponesi, tedeschi e francesi senza parlare delle oltre 18,6 milioni di presenze sui siti in lingua inglese in cui si spiegano anche i trucchi della ricetta originale.: le origini di una prelibatezza tutta italiana Vi sono diverse “leggende metropolitane” sull’origine del ...