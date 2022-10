leggo.it

, colata lavica in mare La colata lavica, che si è formata in seguito all'eruzione di stamane dello, ha raggiunto il mare. Il suo contatto con l' acqua solleva intense nubi di ...L'eruzione aIl flusso piroclastico originario è seguito da altri piccoli flussi. L'... FOTOin Giappone per l'eruzione di uno dei crateri più alti del Paese. La cenere si è propagata a ... Stromboli, paura per nuova eruzione del vulcano: lava in mare, cosa sta succedendo Lo Stromboli torna a far sentire la sua voce. Dalle 9:23 di stamane una imponente colata lavica, accompagnata da denso fumo, visibile anche dalla frazione di Ginostra cade dal cratere nord e attravers ...L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le reti di monitoraggio hanno registrato alle 07:23 un evento con flusso piroclastico ...