Spalletti orgoglioso del suo Napoli | una statistica lo rende fiero

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ildi Lucianoprosegue la sua corsa alla vetta per provare a scrivere la storia presente e futura. Gli azzurri oggi saranno impegnati allo ‘Zini‘ per la delicatissima sfida contro la Cremonese per conservare la vetta della classifica e provare a tenere altissimo l’umore del gruppo in vista delle prossime sfide.(Getty Images), orgoglio: “Segnano tutti, funziona il gruppo” La forza del nuovo2022/23 sembra essere il gruppo. Tutti importanti e decisivi in questo inizio di stagione: anche chi ha giocato meno. E spesso in conferenza stampa,ha ribadito l’importanza anche di chi entra dalla panchina che da un momento all’altro può decidere ogni sfida. Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, ha ...

credo che sia la ciliegina sulla torta in una squadra che ha bisogno di certezze. Il ... 'Li seguo sempre con molta attenzione, Pippo sta facendo bene, sono moltodi questo'. E ...Se una cosa è mancata nell'irripetibile era aurea del Napoli targata Diego Maradona è stata la possibilità di affrontare le big continentali nelle coppe europee , sebbene proprio in quegli anni gli ...Napoli, 8 Ottobre - "Victor Osimhen non sarà convocato per la partita di domani con la Cremonese e rimarrà a Napoli ad allenarsi per essere a disposizione ...Il Ds Giuntoli e lo staff sono a lavoro per il Napoli con l'entourage del calciatore per firmare l'atteso accordo che farà felici tutti ...