Scritto e diretto da Michele Guardì | Il caso Tandoy debutta al Quirino

(Di domenica 9 ottobre 2022)da, Ilal Teatrocon Gianluca Guidi e Giuseppe Manfridi: intrighi, delitti e passioni nell’Agrigento degli anni ‘60da, da anni una delle firme più prestigiose della Televisione Italiana, già autore e regista del musical sui Promessi Sposi che per due stagioni ha riempito i grandi teatri italiani, Ilsi preannuncia come l’evento teatrale della stagione per l’attualità dei temi trattati e per l’originalità della struttura nella quale il racconto spazia a volte sorprendentemente dal dramma a momenti di inaspettata comica leggerezza. La commedia, che ...

Sky Tg24

Basato sulla storia originale e sul film 'Tanguy'da Etienne Chatiliez eda Laurent Chouchan e Etienne Chatiliez, il film " per la regia di Giovanni Bognetti - vede protagonisti, ...... PARLIAMO DEL NASO ed ESPERIENZA DEL CUBISMO,insieme a Guttuso. Subito dopo con LEZIONI DI ... Brusati Nel 1961 firma da solo il soggetto e la sceneggiatura de UNA VITA DIFFIFILEda ... Belfast, il film di Kenneth Branagh stasera su Sky e NOW Scritta da Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza Durante, la serie tv è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni. Dove vedere Mina Settembre 2 in diretta tv e ...Iker Casillas e Sara Carbonero - Non è l'unica storia d'amore di Iker a cui vengono continuamente attribuiti flirt e relazioni, ma è quella che aveva sorpreso ed emozionato il mondo intero in diretta ...