Napoli | Spalletti nel post-partita | “Grande Simeone” e su Rrahmani…

Siamo appena a inizio ottobre, Lucianolo sa bene. Evita facili entusiasmi, anche se il suoè una vera e propria macchina da gol e a Cremona ha trovato tra campionato e Champions l'ottava vittoria consecutiva. 'Non è stata ...AGI - Ilè balzato da solo in vetta alla classifica di Serie A grazie al successo esterno, per 4 - 1, contro una coraggiosa Cremonese. Allo 'Zini'azzecca tutti i cambi e ritrova il miglior ...Nel match di Serie A che ha visto la vittoria del Napoli per 1-4 ai danni della Cremonese, giungono brutte notizie per l’allenatore azzurro Luciano Spalletti. All’82’ il difensore del Napoli, Amir ...Apre Politano su rigore, Dessers trova il pari. Ma Simeone, Lozano e Olivera portano la squadra di Spalletti in testa alla classifica, da sola dal nostro inviato… Leggi ...