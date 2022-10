Calciomercato.com

Al 16°, il difensore centraleesce infortunato, al suo posto entra Frankowski ; proprio lui, al minuto 39, a battere la punizione ancora dall'out mancino, che porta al vantaggio: ...Le probabili formazioni di- Troyes(3 - 4 - 3): Samba;, Danso, Medina; Cabot, Abdul, Poreba, Machado; Said, Sotoca, Costa. TROYES (5 - 4 - 1): Gallon; Balde, Porozo, Palmer, Rami, ... Lens, Gradit lusingato dall'interesse del Marsiglia | Mercato | Calciomercato.com The 2022-23 Ligue 1 season continues this weekend, as Lens welcome Lyon to face them at Stade Bollaert-Delelis. Far from traditional contenders, the hosts will be brimming with confidence, having ...