Le pagelle di Cremonese-Napoli 1-4 | azzurri da soli in vetta

Leggi su 11contro11

(Di domenica 9 ottobre 2022) È terminato da poco il match delle 18:00 tra: la partita è stata piacevole tra due squadre che non si sono mai tirate indietro; in questo articolo troverete ledi squadre ed allenatori. LediPrima di proseguire con ledei calciatori e allenatori di, ci soffermiamo un attimo sulla prestazione fornita dall’arbitro. Arbitro: Abisso 6 – l’arbitro dirige una gara che non è mai troppo complicata. Coglie il contatto da rigore tra Bianchetti e Kvaratskhelia ed è bravo nella gestione del cartellino con Zanimmacchia.Radu 6 – il passivo poteva addirittura peggiore. Il portiere ex Inter fa un paio di interventi ...