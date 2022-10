Il Pnrr deve avanzare (nonostante l’inflazione). I consigli di Paganetto

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il ragionamento sui nodi da sciogliere per combattere la crisi in attonecessariamente partire da alcune premesse. In primo luogo le esigenze del Paese vanno considerate nell’ottica dell’intera legislatura, perché la crisi richiede risposte legate a un programma pluriennale. È essenziale intervenire sia sull’emergenza energetica (si pensi alla questione bollette) sia sui temi di lungo periodo, in un’ottica pluriennale (si pensi ai tempi e alle modalità della transizione energetica). Dopo la scelta delle sanzioni alla Russia bisogna anche essere disposti a sostenerne i costi, pur nella consapevolezza che misure diverse hanno efficacia differente. Nell’incertezza e insicurezza oggi dominanti il nostro problema rimane comunque quello della crescita, insieme a quello dell’equità che va ricercata, oltre che nella redistribuzione del reddito, in una politica della spesa ...

Fondazione Openpolis

