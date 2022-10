Highlights e gol Udinese-Atalanta 2-2 | Serie A 2022 2023

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il video dei gol e deglidi, match valevole per la nona giornata del campionato di. Alla Dacia Arena primo tempo dove i ragazzi di Gian Piero Gasperini riescono a sbloccare il risultato grazie ad una giocata meravigliosa: lancio di Koopmeiners per Muriel, il giocatore colombiano si inventa un assist geniale e serve lo 0-1 a Lookman che non si fa pregare due volte. Nella ripresa lo stesso Muriel si procura e trasforma il rigore dello 0-2, ma guai a dare per morta questa: Deulofeu riaccende la partita con un bellissimo gol su calcio di punizione, poi Perez trova la rete del 2-2. Un punto per parte, una grande partita, due belle squadre. SportFace.

I cinquesubiti hanno messo in bilico la posizione di Davide Nicola, che ha bisogno di una ... Calciomercato.it seguirà le due sfide in tempo reale: al termine delle partite, gli. ...Al decimo minuto l'arbitro espelle Sanabria per un intervento con piede a martello ma ... Nel primo tempo ai padroni di casa vengono annullati due(Miranchuk e Sanabria) entrambi per ... Torino-Empoli 1-1: video, gol e highlights Il Torino riagguanta l'Empoli solo al 90' minuto grazie a un gol di Sasa Lukic e si deve accontentare di un pareggio dopo una partita dominata per larghi tratti. Un palo di Vlasic e due gol annullati ...Alle 18 tocca a Cremonese-Napoli, alle 20.45 in campo Roma-Lecce (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ... ai padroni di casa vengono annullati due gol (Miranchuk e Sanabria) entrambi per fuorigioco.