F1 GP Giappone 2022 | Sainz sull’incidente | “Cose che succedono | non vedevo niente”

Leggi su sportface

(Di domenica 9 ottobre 2022) Carlosè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’incidente al primo giro del GP deldi Formula 1: “Sonochein queste condizioni, non. Ho provato ad uscire nella scia di ‘Checo’, ma quando sono uscito ho trovato un pezzo con più acqua, quindi l’aquaplaning e il testacoda. Il problema però è stato dopo perché tutti gli altri arrivavano da dietro. In quel momento sei nelle mani di Dio“. Lo spagnolo della Ferrari ha poi proseguito: “In pista la visibilità è pari a zero, non vediamo. Se non vedi diventa tutta questione di fortuna perché guidi senza riferimenti. Se fai un testacoda in condizioni normali gli altri ti vedono e ti possono evitare, mentre in condizioni del genere c’è il ...